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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Müftülüğünce bilgi yarışması yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 10:04 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:04
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Müftülüğünce bilgi yarışması yapılacak.

        İl Müftüsü Yusuf Eviş, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmanın lise ve üniversite öğrencileri arasında iki kategoride gerçekleşeceğini belirtti.

        Başvuruların 23 Mart Pazar gününe kadar süreceğini aktaran Eviş, yarışmanın 12 Nisan Cumartesi günü yapılacağını belirtti.

        Başvuruların resmi internet sitesi üzerinden yapılabileceğini ifade eden Eviş, ülke genelinde dereceye giren öğrencilerin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından umreye gönderileceğini kaydetti.

        - Yol yapım çalışmaları

        Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğal gaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı Evren Mahallesi Yıldız Caddesi'nde parke taş çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp de ekiplerin çalışmalarını takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

        İlçenin her bir noktasına hizmet götürdüklerini ifade eden Özalp, kısa sürede caddede yürütülen çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

        - Destekleme ve yetiştirme kursları

        Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Namık Kemal Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu'ndaki kursu ziyaret ederek çalışmalar hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

        Akdemir, öğrencilerle bir araya gelerek, düzenli çalışma ve soru çözme alışkanlığı kazanmanın başarıyı da beraberinde getirdiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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