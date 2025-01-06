Kırklareli Müftülüğünce bilgi yarışması yapılacak.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmanın lise ve üniversite öğrencileri arasında iki kategoride gerçekleşeceğini belirtti.

Başvuruların 23 Mart Pazar gününe kadar süreceğini aktaran Eviş, yarışmanın 12 Nisan Cumartesi günü yapılacağını belirtti.

Başvuruların resmi internet sitesi üzerinden yapılabileceğini ifade eden Eviş, ülke genelinde dereceye giren öğrencilerin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından umreye gönderileceğini kaydetti. - Yol yapım çalışmaları Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğal gaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı Evren Mahallesi Yıldız Caddesi'nde parke taş çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp de ekiplerin çalışmalarını takip ederek yetkililerden bilgi aldı. İlçenin her bir noktasına hizmet götürdüklerini ifade eden Özalp, kısa sürede caddede yürütülen çalışmaların tamamlanacağını söyledi. - Destekleme ve yetiştirme kursları Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor.