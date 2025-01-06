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        Kırklarelispor, Türkiye Kupası'ndaki Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 8 Ocak Çarşamba günü Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 13:21 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:21
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        Kırklarelispor, Türkiye Kupası'ndaki Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 8 Ocak Çarşamba günü Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Ahmet Duman gözetiminde Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor.

        Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sipay Bodrum FK maçına iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Önemli bir karşılamaya çıkacaklarını dile getiren Duman, iki takıma da başarılar diledi.

        Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK maçı, saat 13.00'te başlayacak.

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