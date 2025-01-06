Kırklarelispor, Türkiye Kupası'ndaki Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sipay Bodrum FK maçına iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Önemli bir karşılamaya çıkacaklarını dile getiren Duman, iki takıma da başarılar diledi.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 8 Ocak Çarşamba günü Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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