Görme engelli çiftin hayatı "beyaz baston"la kolaylaşıyor

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde yaşayan doğuştan görme engelli Yeter ve Hüseyin Özkan çifti, günlük yaşamlarını tutundukları beyaz baston sayesinde sürdürüyor.

Yaklaşık 5 yıl önce İstanbul'da yaşayan görme engelli Yeter ile Kırklareli Müftülüğünde memur olarak çalışan görme engelli Hüseyin Özkan, görme engellilere yönelik düzenlenen seminerde tanıştı.

Çift, iki yıl önce Kırklareli'nde evlendi.

Beyaz bastonu "özgürlük" olarak niteleyen Özkan çifti, baston sayesinde engelleri aşmaya çalışıyor.

Çift, el ele tutuşup beyaz bastonlarıyla günlük yaşamlarını sürdürüyor.

- "Beyaz baston adeta gözüm gibi"

Yeter Özkan, AA muhabirine, beyaz baston sayesinde birçok zorluğun üstesinden geldiğini söyledi.

Özkan, lise döneminde beyaz bastonla tanıştığını belirtti.

Beyaz bastonun gözü gibi olduğunu dile getiren Özkan, "Bir görme engelli bastonu kullanamazsa tıpkı bir robot gibi yanındaki kişiye bağlı kalır. Beyaz bastonu kullanmayı öğrendim, şimdi bastonumu alıp dışarıya çıkabiliyorum, canımın istediği yere gidebiliyor, mağazaları gezip, marketlere gidip eksik neyim varsa alıyorum. Eşimle beraber pazara çıkıyoruz. Bunların hepsi beyaz baston sayesinde. Gören gözler nasıl gözlerini kullanarak işlerini hallediyorsa bizim de gözümüz bastonumuz." diye konuştu.

Yaşamlarının beyaz bastonla kolaylaştığını ifade eden Özkan, eşiyle beyaz baston yardımıyla tatile dahi gittiklerini anlattı.

- "Baston' demek 'bağımsızlık' demek"

Hüseyin Özkan da beyaz bastonla 13 yaşında tanıştığını söyledi.

Bastonla tanıştıktan sonra özgürlüğüne kavuştuğunu vurgulayan Özkan, "Baston demek, bağımsızlık demek; ihtiyaçları kendi başına görmek, hayata atılmak demek. Bizim bastonumuz olmasa eşimle beraber dışarı çıkamazdık, yürüyüş yapamaz hatta tanışamazdık. Hep birilerinin kolunda gezmek zorunda kalırdık. Annemizin, babamızın kolunda veya arkadaşımızla bir yere gitmek zorunda kalırdık. Özgür bir birey olmazdık. Bu konuda bastonun önemi çok büyük bizim hayatımızda." dedi.