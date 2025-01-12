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        Kırklareli'nde tarım ürünlerinin fiyatları denetlendi

        Lüleburgaz ilçesinde tarım ürünlerinin fiyatları denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 11:01 Güncelleme: 12.01.2025 - 11:01
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        Kırklareli'nde tarım ürünlerinin fiyatları denetlendi
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        Lüleburgaz ilçesinde tarım ürünlerinin fiyatları denetlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) modülüne ilişkin marketlerde denetimde bulundu.

        Piyasa fiyatlarının üreticiden tüketiciye kadar takibinin yapılması ve tarım ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunun desteklenerek takibinin yapılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, satışı yapılan tarımsal ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edilerek, alış ve satış fiyatları incelendi.

        Ekipler, ürünlerin satış fiyatlarını TÜFİS'e kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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