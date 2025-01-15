Kırklareli'nde kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Alınan bilgiye göre, Çeşme Meydanı'nda Ferit Koral'a ait kuyumcuya gelen şüpheli, bilezik almak istediğini söyledi. Bir süre bilezikleri inceleyen şüpheli, iş yeri sahibinin farklı bir yere baktığı sırada iki bileziği alıp kaçtı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kuyumcudan iki bilezik alıp kaçan şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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