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        Kırklareli'nde kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kuyumcudan iki bilezik alıp kaçan şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 09:36 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:15
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        Kırklareli'nde kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kuyumcudan iki bilezik alıp kaçan şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Alınan bilgiye göre, Çeşme Meydanı'nda Ferit Koral'a ait kuyumcuya gelen şüpheli, bilezik almak istediğini söyledi. Bir süre bilezikleri inceleyen şüpheli, iş yeri sahibinin farklı bir yere baktığı sırada iki bileziği alıp kaçtı.

        Koral, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Hırsızlık anı iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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