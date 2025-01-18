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        Kırklareli Valisi Turan, Vize ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 10:21 Güncelleme: 18.01.2025 - 11:12
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        Kırklareli Valisi Turan, Vize ilçesinde ziyaretlerde bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Vali Turan, Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

        Merkezden hizmet alan engellilerle sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.

        Turan, ardından ilçedeki esnafı ziyaret etti.

        Ziyaretlerde Turan'a İlçe Kaymakamı Kemal Balaban da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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