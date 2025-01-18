Kırklareli Valisi Turan, Vize ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Ziyaretlerde Turan'a İlçe Kaymakamı Kemal Balaban da eşlik etti.

Merkezden hizmet alan engellilerle sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.

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