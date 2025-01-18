Kırklareli Valisi Turan, Vize ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Vali Turan, Engelli Bakım Merkezi'ni ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.
Merkezden hizmet alan engellilerle sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.
Turan, ardından ilçedeki esnafı ziyaret etti.
Ziyaretlerde Turan'a İlçe Kaymakamı Kemal Balaban da eşlik etti.
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