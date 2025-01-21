Açıklamada, 135 trafik kazasına müdahale eden ekiplerin, 594 arama ve kurtarma faaliyeti gerçekleştirildiği ifade edildi.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, müdahale edilen 927 yangının 525'ini ot ve anız yangını olduğu belirtildi.

Karayılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek vatandaşın can ve mal güvenliği için çalıştıklarını belirtti.

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