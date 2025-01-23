Kırklareli'nde kaybolan zihinsel engelli kişi bulundu

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, vatandaşın bulunması için yoğun çaba sarf eden arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Dron ve iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarında Arın, 10 saat sonra Hasboğa köyü yakınlarında yolda yürürken bulundu.

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