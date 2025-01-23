Kırklareli'nden kısa kısa
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, jandarma ekiplerin asayiş ve trafik uygulamasına katıldı.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, jandarma ekiplerin asayiş ve trafik uygulamasına katıldı.
Balaban, Edirköy yol kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamada ekiplerin çalışmalarını denetledi.
Ardından sürücülerle sohbet eden Balaban, emniyet kemeri hakkında bilgi verdi.
Balaban, emniyet kemeri takan ve kurallara uyan sürücülere teşekkür etti.
- Pınarhisar'da TOKİ inşaat çalışmaları
Pınarhisar'da 2. etap TOKİ inşaat çalışmaları sürüyor.
Belediye Başkanı İhsan Talay, şantiye alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
TOKİ'nin ilçedeki konut ihtiyacını karşıladığını ifade eden Talay, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.
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