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        Kırklareli'nin tarihi, doğası ve kültürel zenginlikleri "Yerli Turist" filmiyle tanıtılacak

        Kırklareli'nin tarihi, doğası ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması amacıyla hazırlanan "Yerli Turist" filminin gösterimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 10:58 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:16
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        Kırklareli'nin tarihi, doğası ve kültürel zenginlikleri "Yerli Turist" filmiyle tanıtılacak
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        Kırklareli'nin tarihi, doğası ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması amacıyla hazırlanan "Yerli Turist" filminin gösterimi yapıldı.

        Vali Uğur Turan, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, kentin doğası, tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıktığını söyledi.

        Bu zenginliklerin tanıtılmasının önemine işaret eden Turan, filmin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Derya Bulut ise film hakkında bilgi verdi.

        Filmde tarihçi yazar Koray Şerbetçi, arkeolog Cem Korunmaz ile kendisinin rol aldığını belirten Bulut, kentin zenginliklerini tanıtmak istediklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından film gösterimi gerçekleştirildi.

        Daha sonra Vali Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ile Belediye Başkanı Bulut, oyuncu ve yönetmenlere çiçek verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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