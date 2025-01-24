Kırklareli'nde kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Şüpheli M.K. geçen hafta bir kuyumcu dükkanından iki bilezik alıp kaçmış, polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına almıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansımıştı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kuyumcudan iki bilezik alıp kaçan zanlı tutuklandı.

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