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        Kırklareli'nde kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kuyumcudan iki bilezik alıp kaçan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 19:17 Güncelleme: 24.01.2025 - 19:17
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        Kırklareli'nde kuyumcudan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kuyumcudan iki bilezik alıp kaçan zanlı tutuklandı.

        Çeşme Meydanı'nda Ferit Koral'a ait kuyumcu dükkanından hırsızlık yaptığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan M.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye getirilen zanlı savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şüpheli M.K. geçen hafta bir kuyumcu dükkanından iki bilezik alıp kaçmış, polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına almıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansımıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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