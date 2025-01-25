Kırklareli Valisi Uğur Turan, Dereköy Gümrük Müdürü Kubilay Tarhan'ı makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.

Tarhan da çalışmaları hakkında vali Turan'a bilgi verdi.

- Vali Turan'dan ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sulh Ceza Hakimi Veysel Erhan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, ziyarette Turan ile Erhan'ın bir süre sohbet ettiği belirtildi.

Ziyarette Vali Yardımcıları Yusuf Güler ile Hasan Tanrıseven, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu'nun da yer aldığı kaydedildi.