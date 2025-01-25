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        Kırklareli'nde hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:27 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:29
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        Kırklareli'nde hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Güneş Mahallesi Çetin Yelmez Bulvarı'ndaki hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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