Kırklareli'nde hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güneş Mahallesi Çetin Yelmez Bulvarı'ndaki hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
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