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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde kurum müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

        Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Müftüsü Yusuf Eviş ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Savaş Erden, Anadolu Ajansının

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 14:09 Güncelleme: 27.01.2025 - 14:09
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        Kırklareli'nde kurum müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        ABONE OL

        Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Müftüsü Yusuf Eviş ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Savaş Erden, Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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