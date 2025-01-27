Kırklareli'nde kurum müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Müftüsü Yusuf Eviş ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Savaş Erden, Anadolu Ajansının

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