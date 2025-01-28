Kırklareli'nde "Halk toplantısı" yapıldı
Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşların isteklerini dinledi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşların isteklerini dinledi.
Vali Turan, Atatürk Toplantı Salonu'ndaki toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların taleplerini dinleyen Turan, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu söyledi.
Turan, vatandaşlardan gelen taleplerle yakından ilgilendiklerini ifade etti.
Halk toplantılarının devam edeceğini dile getiren Turan, bu toplantılarda vatandaşların sorunlarını çözmeye çalışacaklarını dile getirdi.
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