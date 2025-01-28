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        Kırklareli'nde "Halk toplantısı" yapıldı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşların isteklerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:29 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:05
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        Kırklareli'nde "Halk toplantısı" yapıldı
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşların isteklerini dinledi.

        Vali Turan, Atatürk Toplantı Salonu'ndaki toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların taleplerini dinleyen Turan, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

        Turan, vatandaşlardan gelen taleplerle yakından ilgilendiklerini ifade etti.

        Halk toplantılarının devam edeceğini dile getiren Turan, bu toplantılarda vatandaşların sorunlarını çözmeye çalışacaklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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