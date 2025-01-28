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        Kırklarelispor 3 futbolcu ile sözleşme imzaladı

        Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:43 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:18
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        Kırklarelispor 3 futbolcu ile sözleşme imzaladı
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        Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip Avusturya 3. Lig ekiplerinden FC Mauerwerk'ten Ertuğrul Tuysuz, Somaspor'dan Cemil Devrim ve Diyarbekirspor'dan Emir Miray Köksal ile sözleşme imzaladı.

        Açıklamada, transfer görüşmelerinin sürdüğü, yeni oyuncuların takıma güç katacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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