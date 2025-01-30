Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde genç kadının ölü bulunduğu evin sahibi ve oğlu gözaltına alındı

        Kırklareli'nde genç bir kadının erkek arkadaşının evinde ölmesine ilişkin ev sahibi ile oğlu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:37 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde genç kadının ölü bulunduğu evin sahibi ve oğlu gözaltına alındı
        ABONE OL

        Kırklareli'nde genç bir kadının erkek arkadaşının evinde ölmesine ilişkin ev sahibi ile oğlu gözaltına alındı.

        Lüleburgaz ilçesinde yaşayan S.A. (25) Kocasinan Mahallesi Çakmak Sokak'taki arkadaşı B.Ç'nin evine gitti.

        B.Ç. bir süre sonra S.A'nın hareketsiz halde kaldığı yönünde polise ihbarda bulundu.

        Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen S.A'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine B.Ç. ve annesi N.Ç. gözaltına alındı.

        N.Ç, emniyet müdürlüğünde polislerce ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

        Diğer şüpheli B.Ç'nin polisteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları
        Son 10 yılda yaşanan uçak ve helikopter kazaları
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Gülben Ergen, ifade verdi
        Gülben Ergen, ifade verdi
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        'Kıskançlık' kavgasında kocasını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        4.5 milyar yaşındaki Bennu asteroitinde yaşamın yapı taşları bulundu
        4.5 milyar yaşındaki Bennu asteroitinde yaşamın yapı taşları bulundu
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Biri 74, diğeri 76 yaşında! Motosikletle geziyorlar
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Özel Hastane Yönetmeliği 'sil baştan' yenilendi
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Eğer Yeni Zelanda varsa, Eski Zelanda neresiydi?
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Cani, oğluna böyle demiş... "Bugün annenizi öldüreceğim!"
        Tutuklanan aşçı ve ekmekçi: Yangın tüpü bulamadık!
        Tutuklanan aşçı ve ekmekçi: Yangın tüpü bulamadık!
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Suat Toktaş tutuklandı! Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz serbest bırakıldı
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Kral Şarlman'ın soyundan geliyor
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı
        Şimşek’ten sıkı maliye mesajı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde Yangın Güvenliği Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Yangın Güvenliği Toplantısı yapıldı
        Kırklareli Valisi Turan, Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, Yeşilay Danışmanlık Merkezini ziyaret etti
        Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde çalıştığı kooperatifi zarara uğrattığı iddia edilen sanık ha...
        Kırklareli'nde çalıştığı kooperatifi zarara uğrattığı iddia edilen sanık ha...