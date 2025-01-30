Kırklareli'nde genç kadının ölü bulunduğu evin sahibi ve oğlu gözaltına alındı

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kırklareli'nde genç bir kadının erkek arkadaşının evinde ölmesine ilişkin ev sahibi ile oğlu gözaltına alındı.

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