Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ve Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 09:07 Güncelleme: 31.01.2025 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ve Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Vali Turan, ilk olarak Babaeski Sarı Saltuk Kültür ve Cem Evi'ni ziyaret etti.

        Cem Vakfı Babaeski Şube Başkanı Hüseyin Yeşilbaş'tan bilgi alan Turan, vatandaşlarla da sohbet etti.

        Turan ardından Lüleburgaz ilçesinde Hamzabey Cemevi ile Topçu Baba Dergahı, Kültür ve Cemevi'ni de ziyaret etti.

        Ziyaretlerde Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        Ekrem İmamoğlu bugün ifade verecek
        Ekrem İmamoğlu bugün ifade verecek
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Fotoğraflarda göz bebeği detayı!
        Fotoğraflarda göz bebeği detayı!
        3 il için yağmur uyarısı! Buzlanma, don ve çığ tehlikesi sürüyor
        3 il için yağmur uyarısı! Buzlanma, don ve çığ tehlikesi sürüyor
        Yalan dedektörleri "yalandan" ibaret olabilir!
        Yalan dedektörleri "yalandan" ibaret olabilir!
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        Cimbom Hollanda'da fırsat tepti!
        Cimbom Hollanda'da fırsat tepti!
        Fenerbahçe play-off biletini beraberlikle aldı
        Fenerbahçe play-off biletini beraberlikle aldı
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya veda!
        Uyarıyı açıkladı
        Uyarıyı açıkladı
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması

        Benzer Haberler

        Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor
        Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan ziyaretlerde bulundu
        Sedanur, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu; 2 gözaltı
        Sedanur, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu; 2 gözaltı
        Kırklareli'nde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen sanık hakkın...
        Kırklareli'nde birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen sanık hakkın...
        Kırklareli'nde genç kadının ölü bulunduğu evin sahibi ve oğlu gözaltına alı...
        Kırklareli'nde genç kadının ölü bulunduğu evin sahibi ve oğlu gözaltına alı...