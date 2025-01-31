Kırklareli'nde Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezindeki çocuklara yangın eğitimi verildi
Kırklareli'nde Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezindeki çocuklara yangın eğitimi verildi.
Giriş: 31.01.2025 - 16:08 Güncelleme: 31.01.2025 - 16:15
Kırklareli'nde Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezindeki çocuklara yangın eğitimi verildi.
Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çocuklara, temel yangın eğitimi ve yangın söndürme cihazlarını tanıttı.
Görevli personel tarafından yangın anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında çocuklar bilgilendirildi.
Eğitim faaliyetlerinin devam edeceği ifade edildi.
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