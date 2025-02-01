Kırklareli Valisi Turan, Mahalle Buluşmaları Programı'na katıldı

Programda, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz de yer aldı.

Mahalle Buluşmaları Programı kapsamında vatandaşlarla birebir temas kurduklarını ifade eden Turan, vatandaşların kendilerine ilettiği sorunları yerinde çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.

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