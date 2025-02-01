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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Babaeski Sosyal Hizmet Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 14:30 Güncelleme: 01.02.2025 - 14:52
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Babaeski Sosyal Hizmet Merkezini ziyaret etti.

        Özbaş, Merkez Müdürü Erdal Tekin'den brifing aldı.

        Ardından merkezi gezen Özbaş, personelin isteklerini dinledi.

        - Babuşcu, incelemede bulundu

        Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Demirköy ilçesindeki spor tesislerinde incelemede bulundu.

        Babuşcu, tesisleri gezip yetkililerden bilgi aldı.

        Spora yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade eden Babuşcu, yatırımların devam edeceğini söyledi.

        - Hentbol Yıldız Kızlar müsabakaları yapıldı

        Kırklareli'nde Hentbol Yıldız Kızlar müsabakaları düzenlendi.

        Kırklareli Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda 10 takım mücadele etti.

        Müsabakalarda başarılı olan Lüleburgaz Gençlik Spor Kulübü Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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