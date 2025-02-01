Spora yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade eden Babuşcu, yatırımların devam edeceğini söyledi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Babaeski Sosyal Hizmet Merkezini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.