Kırklareli'nden kısa kısa
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti.
Balaban, şehit Ali Albayrak'ın kızı Satu Gök'ü evinde ziyaret etti.
Şehit ailesinin istek ve sıkıntılarını dinleyen Balaban, daha sonra gazi Zeki Çınar'ın eşi Güner Çınar'a ziyarette bulundu.
Balaban, şehit ve gazi ailelerinin Türk milletinin emanetleri olduğunu ifade etti.
- Yol yapım çalışması
Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.
Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi Develi Yolu Caddesi'nde asfaltlama çalışmasında bulundu.
Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.
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