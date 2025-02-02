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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 12:56 Güncelleme: 02.02.2025 - 12:56
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti.

        Balaban, şehit Ali Albayrak'ın kızı Satu Gök'ü evinde ziyaret etti.

        Şehit ailesinin istek ve sıkıntılarını dinleyen Balaban, daha sonra gazi Zeki Çınar'ın eşi Güner Çınar'a ziyarette bulundu.

        Balaban, şehit ve gazi ailelerinin Türk milletinin emanetleri olduğunu ifade etti.

        - Yol yapım çalışması

        Vize ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi Develi Yolu Caddesi'nde asfaltlama çalışmasında bulundu.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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