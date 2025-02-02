Balaban, şehit ve gazi ailelerinin Türk milletinin emanetleri olduğunu ifade etti.

Şehit ailesinin istek ve sıkıntılarını dinleyen Balaban, daha sonra gazi Zeki Çınar'ın eşi Güner Çınar'a ziyarette bulundu.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti.

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