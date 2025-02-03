Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Trakya'dan geçen ay 155,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 155 milyon 859 bin 30 dolarlık ihracat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 13:23 Güncelleme: 03.02.2025 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'dan geçen ay 155,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi
        ABONE OL

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 155 milyon 859 bin 30 dolarlık ihracat yapıldı.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Trakya yeni yılın ilk ayında demir ve demir dışı metaller, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile su ürünleri ve hayvansal mamüller sektörleri öne çıktı.

        Ocakta bölgede en çok ihracat 138 milyon 940 bin 570 dolar ile Kırklareli ve Edirne'ye göre daha gelişmiş sanayiye sahip bölgenin lokomotifi konumunda yer alan Tekirdağ'dan gerçekleştirildi.

        İhracatta bölgenin ikinci sırasında yer alan Kırklareli'nden 9 milyon 902 bin 40 dolar, Edirne'den ise 7 milyon 16 bin 420 dolar ihracat gerçekleştirildi.

        Tekirdağ'da en çok ihracat demir ve demir dışı metaller sektörlerinde, Kırklareli'nden hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinde, Edirne'den de su ürünleri ve hayvansal mamüller sektöründe dış satıma imza atıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Kartalkaya acısı! Ders başı yapamadılar!
        Kartalkaya acısı! Ders başı yapamadılar!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        WSJ Trump'ı eleştirdi: "Tarihin en aptal ticaret savaşı"
        WSJ Trump'ı eleştirdi: "Tarihin en aptal ticaret savaşı"
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor
        Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli Valisi Turan köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Turan köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklarelispor, Türkiye Kupası'nda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıkları...
        Kırklarelispor, Türkiye Kupası'nda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıkları...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa