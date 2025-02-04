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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 14:18 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:27
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit ailesini ziyaret etti.

        Balaban, şehit onbaşı Tarık Korkmaz'ın ailesini evinde ziyaret edip, şehidin kardeşi Muzaffer Korkmaz ile sohbet etti.

        Şehit ailesinin isteklerini dinleyen Balaban, şehit ailelerinin yanlarında olduklarını kaydetti.

        - Yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışması

        Vize ilçesinde yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor.

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Gazi Mahallesi Develi Yolu Caddesi'nde yürütülen çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Vatandaşların daha konforlu yolculuk yapmaları ve yaya güvenliği açısından yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Özalp, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için mücadele ettiklerini kaydetti.

        - Fitre miktarı belli oldu

        Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, fitre vermenin oruç tutan her Müslüman'a vacip olduğunu bildirdi.

        Eviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığınca fitre miktarının en az 180 lira olarak belirlendiğini söyledi.

        Fitrenin ayrı bir önemi bulunduğunu ifade eden Eviş, fitre verme amacının fakir ve fukarayı gözetmek olduğunu belirtti.

        Eviş, fitrelerin bayramdan önce verilmesi önerisinde bulundu.

        - Sağlık yatırımları sürüyor

        Pınarhisar'da aile sağlığı merkezi ile 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu yapımı devam ediyor.

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Orta Mahallesi'nde devam eden inşaatta incelemede bulundu.

        Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Talay, sağlık yatırımlarına önemli destek verdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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