Vize Kaymakamı Kemal Balaban, MHP İlçe Başkanı Arif Kayık'ı makamında kabul etti.

Balaban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayık ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Kayık da kaymakam Balaban'a teşekkür etti.

- Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Akdemir, Arife Bekir Uğurlu İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Namık Kemal Ortaokulu ve Adalet Erez İlkokulu ziyaret ederek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle bir araya gelen Akdemir, daha sonra öğretmenlerin isteklerini dinledi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 1 ilçe ve 11 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Babaeski ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Çiğdemli, Katranca ve Nadırlı köyleri, Pehlivanköy ilçesinin Doğanca, İmampazarı, Hıdırca, Kumköy, Yeşilova, Yeşilpınar, Kuştepe ve Akarca köylerine 7 Şubat Cuma bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-13.30 saatlerinde uygulanacak.