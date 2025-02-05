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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, MHP İlçe Başkanı Arif Kayık'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 14:51 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:01
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, MHP İlçe Başkanı Arif Kayık'ı makamında kabul etti.

        Balaban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayık ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

        Kayık da kaymakam Balaban'a teşekkür etti.

        - Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri

        Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerine devam ediyor.

        Akdemir, Arife Bekir Uğurlu İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Namık Kemal Ortaokulu ve Adalet Erez İlkokulu ziyaret ederek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Öğrencilerle bir araya gelen Akdemir, daha sonra öğretmenlerin isteklerini dinledi.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 1 ilçe ve 11 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Babaeski ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Çiğdemli, Katranca ve Nadırlı köyleri, Pehlivanköy ilçesinin Doğanca, İmampazarı, Hıdırca, Kumköy, Yeşilova, Yeşilpınar, Kuştepe ve Akarca köylerine 7 Şubat Cuma bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler 09.00-13.30 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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