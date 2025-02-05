Kaldırımlarının düzenlenmesiyle yaya ulaşımının daha güvenli hale geleceği aktarılan açıklamada, en kısa sürede çalışmaların tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Zabıta ekiplerinin vatandaşlar tarafından yapılan ihbarları da titizlikle değerlendirdiği aktarılan açıklamada, ekiplerin uyarılarına rağmen faaliyetlerine devam eden seyyar satıcılar hakkında ceza tutanağı hazırlandığı belirtildi.

Denetimlerde, kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde bulunan seyyar satıcılara cezai işlem uygulandı.

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