Babuşcu da çalışmalarından dolayı Şengörür'e teşekkür etti.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Orta Mahallesi'nde devam eden 5 hekimli aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyon binası inşaatında incelemede bulundu.

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