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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da aile sağlığı merkezi ile 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu yapımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:42 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:46
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar'da aile sağlığı merkezi ile 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu yapımı sürüyor.

        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Orta Mahallesi'nde devam eden 5 hekimli aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyon binası inşaatında incelemede bulundu.

        Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çanakcıoğlu, sağlık yatırımlarına önem verdiklerini kaydetti.

        - Şengörür'e ziyaret

        Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

        Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite hakkında Babuşcu'ya bilgi verdi.

        Babuşcu da çalışmalarından dolayı Şengörür'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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