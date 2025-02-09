Kırklareli'nde jandarma yaya önceliği denetimi yaptı
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri okul çevrelerinde yaya önceliği denetimi gerçekleştirdi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri okul çevrelerinde yaya önceliği denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler, sürücülerin farkındalığının artması için denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler 26 okul çevresinde yaya önceliği denetimi yaptı.
Denetimde sürücülere broşür dağıtılıp bilgi verildi.
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