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        Kırklareli'nde sigarayı bırakan 14 kişiye teşekkür belgesi verildi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, sigarayı bırakan 14 kişiye teşekkür belgesi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 16:36 Güncelleme: 10.02.2025 - 16:41
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        Kırklareli'nde sigarayı bırakan 14 kişiye teşekkür belgesi verildi
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, sigarayı bırakan 14 kişiye teşekkür belgesi verdi.

        Vali Turan, Kırklareli Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen programda, tütün ve tütün ürünleri ile mücadelenin önemli olduğunu söyledi.

        Sigaranın toplum sağlığını olumsuz etkilediğini ifade eden Turan, sigarayı bırakarak toplumda rol model olanlara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Turan, sigarayı bırakan 14 kişiye teşekkür belgesi verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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