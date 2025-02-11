Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı

Vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunabilmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Turan, encümen üyelerine başarı dileğinde bulundu.

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