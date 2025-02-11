Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı
Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.
Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.
Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Vali Turan, İl Encümeni toplantılarında önemli kararlar alındığını söyledi.
Vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunabilmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Turan, encümen üyelerine başarı dileğinde bulundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.