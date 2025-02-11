Kırklareli Valisi Turan temel atma törenine katıldı
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu temel atma törenine katıldı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu temel atma törenine katıldı.
Vali Turan, törende yaptığı konuşmada sağlık alanında yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.
Türkiye'nin sağlık alanında örnek alınan bir ülke olduğunu vurgulayan Turan, sağlık çalışanlarına başarılar diledi.
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sağlık alanında ciddi yatırımlar yapıldığını ifade etti.
İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise sağlık alanında yapılan çalışmaları anlattı.
Duanın ardından temel atıldı.
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