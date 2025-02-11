Kırklareli Valisi Turan temel atma törenine katıldı

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise sağlık alanında yapılan çalışmaları anlattı.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sağlık alanında ciddi yatırımlar yapıldığını ifade etti.

Türkiye'nin sağlık alanında örnek alınan bir ülke olduğunu vurgulayan Turan, sağlık çalışanlarına başarılar diledi.

Vali Turan, törende yaptığı konuşmada sağlık alanında yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

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