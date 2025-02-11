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        Kırklareli Valisi Turan temel atma törenine katıldı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu temel atma törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:49 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:49
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        Kırklareli Valisi Turan temel atma törenine katıldı
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu temel atma törenine katıldı.

        Vali Turan, törende yaptığı konuşmada sağlık alanında yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

        Türkiye'nin sağlık alanında örnek alınan bir ülke olduğunu vurgulayan Turan, sağlık çalışanlarına başarılar diledi.

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sağlık alanında ciddi yatırımlar yapıldığını ifade etti.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise sağlık alanında yapılan çalışmaları anlattı.

        Duanın ardından temel atıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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