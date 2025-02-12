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        Kırklareli'nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

        Kırklareli'nden umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:18 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:50
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        Kırklareli'nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
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        Kırklareli'nden umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda umreye gidecek 81 kişi için tören düzenlendi.

        Duaların edildiği törende konuşan İl Müftüsü Yusuf Eviş, umre ziyaretçilerini kutsal topraklara göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Umre ve hac ziyaretlerinin önemli bir ibadet olduğunu anlatan Eviş, vatandaşların umrede vakitlerini ibadet ile geçirmesi gerektiğini belirtti.

        Eviş, yapılacak ibadetlerin kabul olması dileğinde bulundu.

        Törende, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kafile kutsal topraklara uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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