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        Kırklareli'nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 11:40 Güncelleme: 02.03.2025 - 11:40
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        Kırklareli'nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Vize Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Proje Koordinatörü Engin Karagöz ile üreticiler katıldı.

        Gürsu, toplantıya katılan üreticilere teşekkür ederek, bölgede tarım faaliyetlerini arttırmak ve geliştirmek istediklerini söyledi.

        Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının üreticiler için önemli olduğunu ifade eden Gürsu, tüm üreticilerin destekleme modellerinden faydalanmasını istedi.

        Karagöz de destekleme modelleri hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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