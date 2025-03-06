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        Kırklareli'nde asayiş

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde SUV araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 15:55 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:55
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        Kırklareli'nde asayiş
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde SUV araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Emre F. yönetimindeki SUV araç ile Mustafa A. idaresindeki motosiklet Tekcan Caddesi'nde çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        - Kaçakçılık operasyonları

        Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonlarında tarihi eser malzemeler, kaçak içki ve uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-5 mart tarihlerinde uyuşturucu, kaçakçılık ile mali suçlara ilişkin 29 operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu madde, 172 litre kaçak içki, 300 içi tütün ile doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 tarihi eser obje ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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