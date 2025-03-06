Kırklareli'nde asayiş

Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu madde, 172 litre kaçak içki, 300 içi tütün ile doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 tarihi eser obje ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-5 mart tarihlerinde uyuşturucu, kaçakçılık ile mali suçlara ilişkin 29 operasyon düzenledi.

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