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        Kıyıköy'de marketlerde satılan ürünler denetlendi

        Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde marketler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:24 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:34
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        Kıyıköy'de marketlerde satılan ürünler denetlendi
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        Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde marketler denetlendi.

        Kıyıköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde marketlerde satılan ürünlerin fiyat, stok ve son tüketim tarihlerini kontrol etti.

        Ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, saklama ve hijyen koşullarını da inceledi.

        Bir markette son tüketim tarihi geçtiği belirlenen ürünler imha edilirken, iş yerine idari para cezası uygulandı.

        Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ekiplerin denetimlerde bulunduğunu belirtti.

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        Galeri

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