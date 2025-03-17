Kıyıköy'de marketlerde satılan ürünler denetlendi

Bir markette son tüketim tarihi geçtiği belirlenen ürünler imha edilirken, iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, saklama ve hijyen koşullarını da inceledi.

Kıyıköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde marketlerde satılan ürünlerin fiyat, stok ve son tüketim tarihlerini kontrol etti.

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