Kırklarelili bisikletçiler şehitler anısına Çanakkale'ye pedal çevirdi

Kırklarelili bisikletçiler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Çanakkale'ye pedal çevirdi.

Kırklareli Bisiklet Spor Kulübü üyesi 4 sporcu, 237 kilometre pedal çevirerek Çanakkale'ye ulaştı.

Bisikletçiler Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Recep Saygın Türköz, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Bir süredir bu anlamlı ziyaret için hazırlandıklarını ifade eden Türköz, "Tarihimize saygı, geleceğimize umut olmak için yola çıktık. Çanakkale ruhunu kalbimizde hissederek, birlik ve beraberliğin simgesi olan bu topraklara ulaştık. Her pedal darbesiyle, vatan uğruna canını feda eden ecdadımıza minnetimizi sunarak, onların hatırasını yaşattık." diye konuştu.

Kulüp üyesi Emin Atabay da geçmişin izinden giderek geleceğe örnek olmak istediklerini vurguladı.