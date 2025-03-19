Kırklareli'nde veteriner hekimler hayvanların sağlığı için karlı yolları aşıyor

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde görev yapan veterinerler yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerdeki büyük ve küçükbaş hayvanların sağlığı için zorlu koşullarda görev yapıyor.

Yıldız Dağları eteklerindeki kırsal bölgelerde yoğun kar yağışı hem yaşamı hem de ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Demirköy ilçesinde 7 personelin görev yaptığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 4 veteriner hekim yaklaşık 520 işletme ve ahırdaki 22 bin büyük ve küçükbaş hayvana sağlık hizmet veriyor.

Veteriner hekimler, dağ köylerine araçlarla zorlu yollardan geçerek ulaşıyor.

Araçların gidemediği karlı ve dağlık bölgedeki ağıllara yürüyerek gitmek zorunda kalan veterinerler, tüm zorluklara rağmen mesleklerini severek yerine getiriyor.

- "Onların sağlığına kavuşması bizi gerçekten mutlu ediyor"

Veteriner Neslihan Akbaş Ege, AA muhabirine, zorlu arazi şartlarında görev yaptıklarını söyledi.

Demirköy'de özellikle kış şartlarının çok zor olduğunu dile getiren Ege, veterinerliğin kolay bir meslek olmadığını vurguladı.

Hayvan sağlığı için kar, kış ve fırtına demeden görev başında olduklarını belirten Ege, "Kar yağışının fazla olduğu ve sıcaklığın eksileri gördüğü zamanlarda yolların buzlu olması nedeniyle, araçların kayması tehdidiyle karşı karşıya kalıyoruz. Kimi işletmelere araç girmiyor zaten. Belli bir bölgeye aracı bırakıp geri kalan kısımda yürümek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

Ağılda hasta bir hayvana müdahale ettiğinde huzur bulduğunu dile getiren Ege, gelen ihbarlara gece gündüz demeden yanıt vermeye çalıştıklarını vurguladı.

Ellerinden geldiğince besicilere yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Ege, "Hayvanlar insanlar gibi değil, konuşup derdini anlatamıyor. Ne kadar acı çektiğini bilemiyorsunuz. Onların sağlığına kavuşması bizi gerçekten mutlu ediyor." dedi.

Ege, hem hayvan sağlığına hem de halk sağlığına hizmet ettiklerini sözlerine ekledi.

- "Üreticinin gözlerindeki ışıltıyı gördüğümüzde biz mutlu oluyoruz"

Veteriner Musa Demir ise yaklaşık 13 yıldır mesleğini sürdürdüğünü belirtti.

Demirköy'de zaman zaman kar kalınlığının 1 metreye ulaştığını ve tüm zorluklara rağmen hayvan sağlığı için köy köy gezdiklerini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığının aşılama takvimine göre çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"Üreticiden tüketiciye sağlıklı ürün verebilmek için öncelikli olarak hayvanların ve insanların sağlığı bizim amacımız. Her yıl Bakanlığımız aşılamalar düzenlemekte. Büyükbaş hayvanlarda ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde şap hastalığına karşı aşılamalar olmakta."

Veterinerliğin zor ve sevgi gerektiren bir meslek olduğuna dikkati çeken Demir, özellikle kış şartlarında çok zorlandıklarını ifade etti.

Birçok köyde ağıllara yürüyerek gittiklerini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"1-2 kilometre yürüdüğümüz yerler oluyor. Yeri geldiğinde köprüler yıkılıyor, suyun içerisinden yürüyerek geçiyoruz. Üreticinin gözlerindeki ışıltıyı gördüğümüzde biz mutlu oluyoruz. Hayvanların sağlığı, üreticinin mutluluğu demek bizim için paha biçilemez. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmamızın sonucunu görmek bizi mutlu ediyor, zorlukları düşünmüyoruz. Yeter ki hayvanlar sağlıklı olsun, yeter ki üreticimiz mutlu olsun, olabildiğince bu mesleği hakkıyla yerine getirebilelim."

Gökyaka Köyü Muhtarı ve büyükbaş hayvan besicisi Kadir Özkul ise köylerinde veterinerleri gördüklerinde memnun olduklarını belirtti.

Veterinerlerin gece gündüz demeden besicilere yardımcı olduklarını belirten Özkul, "Köyde yaklaşık 100 büyükbaş, 200 kadar küçükbaş hayvan var. Veteriner olmasa aşılamalar çok daha zor olur. Onlar geldiğinde mutlu oluyoruz, çünkü hayvanlar daha kötü olmadan müdahale ediyorlar. " diye konuştu.