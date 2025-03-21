Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinden hizmet alan çocuklar fidan dikti.
Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinden hizmet alan çocuklar fidan dikti.
Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsünde düzenlenen programda çocuklara ilk olarak enstitü hakkında bilgi verildi.
Daha sonra çocuklar fidanları toprakla buluşturdu.
- Belediye Başkanı Talay, çalışmaları inceledi
Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, üstyapı çalışmalarını inceledi.
Talay, Dere Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
İlçedeki üstyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Talay, Pınarhisar'ın çehresini güzelleştirmek için çalıştıklarını kaydetti.
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