İlçedeki üstyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Talay, Pınarhisar'ın çehresini güzelleştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsünde düzenlenen programda çocuklara ilk olarak enstitü hakkında bilgi verildi.

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