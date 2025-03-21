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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinden hizmet alan çocuklar fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 09:36 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:36
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinden hizmet alan çocuklar fidan dikti.

        Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsünde düzenlenen programda çocuklara ilk olarak enstitü hakkında bilgi verildi.

        Daha sonra çocuklar fidanları toprakla buluşturdu.

        - Belediye Başkanı Talay, çalışmaları inceledi

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, üstyapı çalışmalarını inceledi.

        Talay, Dere Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        İlçedeki üstyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Talay, Pınarhisar'ın çehresini güzelleştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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