Kırklareli'nde yangında hayvanları telef olan besiciye destek
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yangında 21 küçükbaş hayvanı telef olan besiciye destek verildi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yangında 21 küçükbaş hayvanı telef olan besiciye destek verildi.
Büyükmandıra beldesinde yaklaşık bir ay önce Mürsel Aydın'a ait ağılda çıkan yangında 21 küçükbaş hayvan telef olmuştu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği besiciye destek olmak için çalışma başlattı.
Yardımsever üreticilerden toplanan 21 küçükbaş hayvan İl Tarım ve orman Müdürü Yardımcısı Onur Karadağ ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği başkanı Bülent Oral tarafından besiciye teslim edildi.
Besicisi Aydın, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
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