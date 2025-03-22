Edirne ve Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde de yapılan denetimlerde jandarma ekipleri 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Ekipler, Lalapaşa, İpsala ve Meriç ilçesindeki denetimlerde Pakistan ve Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

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