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        Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, bağımlılıkla mücadele kapsamında vatandaşlara sigaradan uzak durmaları için çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 15:27 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:47
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        Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, bağımlılıkla mücadele kapsamında vatandaşlara sigaradan uzak durmaları için çağrıda bulundu.

        Vali Uğur Turan, İl Özel İdaresinde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planı'nı kapsamında çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

        Bağımlılıkla mücadele konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Turan, kendisinin hayatı boyunca sigara kullanmadığını vurguladı.

        Bağımlılığın her türüyle mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Turan, "Bu konuda iyi uygulama örnekleri bekliyorum. Ulaşılmadık yavrumuz, ulaşılmadık gencimiz kalmasın. Bu konuda derdimizi iyi anlatmamız lazım. İyi mücadele etmemiz lazım. İmkanımız var, mücadele edecek kurumlarımız var. 'Desteğe ihtiyacınız varsa her türlü desteği verelim' diyoruz. Uzmanlarımız her kademede var, biraz gayret edin. " diye konuştu.

        - Vali Turan, gençlere çağrıda bulundu

        Turan, gençleri sigarayla gördüğünde üzüldüğünü belirtti.

        Sigara ile mücadelenin önemli olduğunu ifade eden Turan, şöyle devam etti:

        "Sevgili yavrularımızın o pırıl pırıl yavrularımızın elinde sigarayla dolaştığını görüyorum ve bunun derdiyle dertleniyorum. Onlarında vali amcasıyım. O yavrular benim yavrularım. Oğlum Mehmet Akif neyse bu kentteki bütün yavrular benim evladım gibidir. Torunum İnci Zeynep gibidir. O itibarla bu çalışmaların inanılmaz bir şekilde çok sıkı çok yakın ve çok samimi bir şekilde takip etmemiz lazım.

        Bizi izleyen, bizi duyan yüreğimizi ve sesimizi duyan bütün annelere, bütün velilere sesleniyorum, ne olur sevgili yavrularımızı yetiştirirken biricik yavrularımızı yalnız bırakmayalım. Onları geleceğe en güzel şekilde Hz. Ali'nin dediği gibi hazırlayalım. Bu anlamdaki çağrılarımıza kulak vereceklerine gönülden inanıyorum."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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