Kırklareli'nde Ramazan Bayramı Tedbirleri Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Ramazan Bayramı Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Bayramın huzur ve güven içinde geçirilmesi için tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Turan, kamu hizmetlerinin de aksatılmadan sürdürüleceğini kaydetti.

Turan, güvenlik güçlerinin mesai mefhumu gözetmeden görevinin başında olduğunu dile getirdi.

Tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayan Turan, bayramların birlik ve beraberlik içerisinde güzel olduğunu sözlerine ekledi.