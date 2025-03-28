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        Kırklareli'nde Ramazan Bayramı Tedbirleri Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde Ramazan Bayramı Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 09:12 Güncelleme: 28.03.2025 - 09:12
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        Kırklareli'nde Ramazan Bayramı Tedbirleri Toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde Ramazan Bayramı Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Bayramın huzur ve güven içinde geçirilmesi için tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Turan, kamu hizmetlerinin de aksatılmadan sürdürüleceğini kaydetti.

        Turan, güvenlik güçlerinin mesai mefhumu gözetmeden görevinin başında olduğunu dile getirdi.

        Tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayan Turan, bayramların birlik ve beraberlik içerisinde güzel olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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