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        Pınarhisar'da bayramlaşma töreni düzenlendi

        Pınarhisar ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 16:05 Güncelleme: 31.03.2025 - 16:05
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        Pınarhisar'da bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Pınarhisar ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Ali Özer Parkı'nda düzenlenen programa, Kaymakam Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Belediye Başkan Vekili Bilal Çalık ile protokol üyeleri katıldı.

        Çanakcıoğlu, konuşmasında İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

        Bayramların birlik, beraberlik, paylaşma ve hoşgörü duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu ifade eden Çanakcıoğlu, Ramazan Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni etti.

        Belediye Başkan Vekili Çalık da herkesin bayramını kutlayıp, sağlık ve huzur diledi.

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