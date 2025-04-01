MHP Kırklareli İl Teşkilatı bayramlaştı

Bulut da, kentin gelişmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bu önemli günlerin fırsata dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Savaşan, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

Savaşan, bayramların küskünlüklerin sona ermesi, dostluk ve paylaşma duygularının ön plana çıktığı önemli günler olduğunu söyledi.

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