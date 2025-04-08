Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde dün etkili olan kar yağışı bugün yerini soğuk ancak güneşli havaya bıraktı.

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