Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti
Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti.
Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti.
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde dün etkili olan kar yağışı bugün yerini soğuk ancak güneşli havaya bıraktı.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan TRT'ye ait verici ve NATO radar istasyonlarına giden yol ulaşıma açıldı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu Trakya'da hafta boyunca zaman zaman sağanak geçişleri olacağı öngörülüyor.
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