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        Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti

        Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 08:20 Güncelleme: 08.04.2025 - 08:20
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        Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti
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        Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti.

        Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde dün etkili olan kar yağışı bugün yerini soğuk ancak güneşli havaya bıraktı.

        Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan TRT'ye ait verici ve NATO radar istasyonlarına giden yol ulaşıma açıldı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu Trakya'da hafta boyunca zaman zaman sağanak geçişleri olacağı öngörülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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