Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Roman vatandaşlarla buluştu.

Vali Turan, Kırklareli Öğretmenevinde düzenlenen programda, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

Romanların bu toplumun bir parçası olduğunu ifade eden Turan, devletin her zaman Roman vatandaşların yanında olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Turan, vatandaşlarla sohbet etti.