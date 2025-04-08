Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Roman vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 14:08 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla bir araya geldi
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Roman vatandaşlarla buluştu.

        Vali Turan, Kırklareli Öğretmenevinde düzenlenen programda, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

        Romanların bu toplumun bir parçası olduğunu ifade eden Turan, devletin her zaman Roman vatandaşların yanında olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından Turan, vatandaşlarla sohbet etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        4 günde 3 TIR faciası!
        4 günde 3 TIR faciası!
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        ABD'ye ilticayla gelenlere "ülkeyi terk edin" çağrısı
        ABD'ye ilticayla gelenlere "ülkeyi terk edin" çağrısı
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş

        Benzer Haberler

        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
        Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti
        Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti
        Kırklareli Valisi Turan, incelemelerde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, incelemelerde bulundu
        Kırklareli'nde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı
        Kırklareli'nde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor