Kırklareli'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nde park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklareli'nde park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dere Mahallesi Dere Sokak'ta park halindeki otomobilden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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