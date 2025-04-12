Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol, TOKİ inşaat alanında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 09:40 Güncelleme: 12.04.2025 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL

        Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol, TOKİ inşaat alanında incelemede bulundu.

        Konutların yapılacağı alanda devam eden temel kazma çalışmalarını takip eden Şenol, yetkililerden bilgi aldı.

        Şenol, ilçeye 86 dairelik TOKİ konutları kazandıracak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

        Altyapı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte ilçeye modern bir yaşam alanı inşa edileceğini ifade eden Şenol, yeni konutlar ile birlikte ilçenin ekonomik ve sosyal hayatına canlılık kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

        - KBRN eğitimi düzenlendi

        Lüleburgaz'da sağlık personellerine yönelik Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) farkındalık eğitimi verildi.

        Lüleburgaz Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen eğitimde, KBRN tanıtımı, ikaz alarm ve işaretler, kimyasal tehditler hakkında bilgi verildi.

        Eğitimde, kimyasal maddelerin tanı ve tedavileri, biyolojik tehditler ile ilgili prosedürler, acil durum arındırma sistemleri, radyolojik ve nükleer tehditler anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Devrilen TIR alev aldı! Sürücü içeride kaldı!
        Devrilen TIR alev aldı! Sürücü içeride kaldı!
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Hakem kendini sorgulamalı!"
        "Hakem kendini sorgulamalı!"
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Toplantısı yapıldı
        Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde izinsiz üretilen 1 milyon 136 bin kutu enerji içeceği ele ge...
        Kırklareli'nde izinsiz üretilen 1 milyon 136 bin kutu enerji içeceği ele ge...
        Kırklareli'de kayıtsız depoda 1 milyon adet sahte enerji içeceği ele geçiri...
        Kırklareli'de kayıtsız depoda 1 milyon adet sahte enerji içeceği ele geçiri...
        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı
        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı
        Oturduğu apartmanın müteahhidine kızıp, dairesini ateşe verdi
        Oturduğu apartmanın müteahhidine kızıp, dairesini ateşe verdi