Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol, TOKİ inşaat alanında incelemede bulundu.

Konutların yapılacağı alanda devam eden temel kazma çalışmalarını takip eden Şenol, yetkililerden bilgi aldı.

Şenol, ilçeye 86 dairelik TOKİ konutları kazandıracak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Altyapı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte ilçeye modern bir yaşam alanı inşa edileceğini ifade eden Şenol, yeni konutlar ile birlikte ilçenin ekonomik ve sosyal hayatına canlılık kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

- KBRN eğitimi düzenlendi

Lüleburgaz'da sağlık personellerine yönelik Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) farkındalık eğitimi verildi.

Lüleburgaz Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen eğitimde, KBRN tanıtımı, ikaz alarm ve işaretler, kimyasal tehditler hakkında bilgi verildi.

Eğitimde, kimyasal maddelerin tanı ve tedavileri, biyolojik tehditler ile ilgili prosedürler, acil durum arındırma sistemleri, radyolojik ve nükleer tehditler anlatıldı.