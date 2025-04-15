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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 08:58 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:24
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rengin Ak'ı makamında kabul etti.

        Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ak'a görevinde başarılar diledi.

        Üniversitenin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Turan, yapılan her çalışmayı desteklemeye hazır olduklarını kaydetti.

        Ak ise üniversitenin büyümesi ve gelişmesi için çalışacaklarını belirtti.

        - Vali Turan, Kıyıköy Roman Derneğini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıyıköy Roman Derneğini ziyaret etti.

        Vali Turan, dernek başkanı Ali Elbasan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu ifade eden Elbasan, devletin her zaman Roman vatandaşların yanında olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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