Vize ilçesinde "Dumansız Hava Sahası" Toplantısı yapıldı.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban başkanlığında Namık Kemal Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda dumansız hava sahası uygulamasına ilişkin yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülecek faaliyetler ve sorumlulukların anlatıldığı toplantıda, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı üyelerine de uygulama hakkında bilgi verildi.

- Kaymakam Çanakcıoğlu ziyaretlerde bulundu

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Çanakcıoğlu, ilçede üç aileyi evinde ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Çanakcıoğlu, aile birliğine önem verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Çanakcıoğlu, bu kapsamda aile ziyaretleri gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.