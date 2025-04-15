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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize ilçesinde "Dumansız Hava Sahası" Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:53 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:53
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize ilçesinde "Dumansız Hava Sahası" Toplantısı yapıldı.

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban başkanlığında Namık Kemal Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda dumansız hava sahası uygulamasına ilişkin yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülecek faaliyetler ve sorumlulukların anlatıldığı toplantıda, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı üyelerine de uygulama hakkında bilgi verildi.

        - Kaymakam Çanakcıoğlu ziyaretlerde bulundu

        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Çanakcıoğlu, ilçede üç aileyi evinde ziyaret etti.

        Vatandaşlarla sohbet eden Çanakcıoğlu, aile birliğine önem verdiklerini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Çanakcıoğlu, bu kapsamda aile ziyaretleri gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

        - Tır parkı yapılıyor

        Pınarhisar ilçesinde tır parkı yapımı çalışmaları sürüyor.

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ve Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Adem Özbinek, tır parkı alanında incelemede bulundu.

        Talay, yaptığı konuşmada tır parkının 14 dönüm alan üzerine inşa edileceğini belirtti.

        Parkın 110 tır kapasiteli olacağını ifade eden Talay, ilçede uzun zamandır tırların parkı için yaşanan sorunun sona ereceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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